Primo Maggio in Piazza Maggiore | otto ore di musica per la festa dei lavoratori | VIDEO

Il Primo Maggio in Piazza Maggiore ha visto una giornata dedicata alla celebrazione dei lavoratori, con otto ore consecutive di musica. L'evento è stato organizzato da Cgil Bologna e Cisl Area Metropolitana Bolognese, in collaborazione con Arci Bologna. La manifestazione, gratuita, ha coinvolto il pubblico presente nella piazza centrale della città, che ha assistito alle esibizioni musicali durante tutta la giornata.

Anche quest'anno Piazza Maggiore si è trasformata nel cuore pulsante della Festa dei Lavoratori, con il tradizionale concerto gratuito organizzato da Cgil Bologna e Cisl Area Metropolitana Bolognese in collaborazione con Arci Bologna. Dalle 16 fino a mezzanotte, decine di artisti si sono.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Primo Maggio allo Stand Florio: pranzo a buffet e musica per la festa dei lavoratoriPrimo Maggio in musica, lo Stand Florio si trasforma in un’oasi urbana dove rilassarsi, gustare ottimo cibo e lasciarsi accompagnare dalla musica per... La Festa dei lavoratori. Primo maggio al chiostro tra musica, fave e olioLa Festa del Primo Maggio della Cgil torna al Chiostro di San Francesco e il sindacato lo annuncia come "un pomeriggio di festa ma anche di lotta". Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026; Tutti gli eventi del weekend del Primo Maggio a Santarcangelo; Le piazze del Primo Maggio; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso. Primo Maggio in Piazza Maggiore: otto ore di musica per la festa dei lavoratori | VIDEODa Nada a Giancane, da Murubutu a Martina Attili: una line-up ricca per il concerto gratuito organizzato da Cgil, Cisl e Uil. La piazza si è riempita fin dal pomeriggio ... bolognatoday.it Primo Maggio a Milano, il corteo dei sindacati: Lavoro dignitoso. In 15mila alla May day paradeAl via i cortei per le celebrazioni del Primo Maggio. Il primo questa mattina è quello dei sindacati confederati che partono da Porta Venezia e arriveranno in piazza della Scala. Nel pomeriggio quello ... milano.repubblica.it PRIMO MAGGIO | Geolier al Concertone ricorda i ragazzi di Napoli uccisi da colpi di pistola. Ermal Meta cita Tina Anselmi. Levante: "Per un lavoro dignitoso servono persone oneste". Inedito di BigMama #ANSA x.com Buon primo maggio a tutto il gruppo! - facebook.com facebook