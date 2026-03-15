Fmpi a Roma il premio Il Giorno dopo | donna tutto l’anno Terranova | Valorizziamo il talento femminile

Il 13 marzo a Roma si è tenuto l’evento “Il Giorno dopo: donna tutto l’anno” promosso dalla FMPI. La cerimonia si è svolta nella Sala Girolamo Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio e ha visto la consegna di un premio dedicato al talento femminile. La giornata ha coinvolto rappresentanti istituzionali e figure attive nel settore, con l’obiettivo di valorizzare le donne e i loro percorsi professionali.

Si è svolta il 13 marzo a Roma, presso la Sala Girolamo Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, con ampia partecipazione di pubblico, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo, professionale, sindacale, giornalistico, la cerimonia del Premio Nazionale “Il Giorno dopo: donna tutto l’anno”, iniziativa promossa da Fmpi (Federazione Medie e Piccole Imprese), Confintesa e Fondazione Studi Oreste Bertucci dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, per valorizzare il contributo delle donne nella società, nel lavoro, nella comunicazione e nella vita civile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Premio ‘Il giorno dopo: Donna tutto l’anno’ 2026, assegnati riconoscimenti(Adnkronos) – Si è svolta oggi a Roma la cerimonia di consegna del Premio 'Il giorno dopo: Donna tutto l’anno', istituito nel 2020 da Confintesa,... Leggi anche: Trecate: quest'anno non sarà assegnato il premio donna dell'anno Contenuti utili per approfondire Fmpi a Roma il premio Il Giorno dopo... Argomenti discussi: Il giorno dopo: Donna tutto l’anno, a Roma l’edizione 2026: tra le premiate anche la nolana Ada Minieri; Premio ‘Il giorno dopo: Donna tutto l’anno’ 2026, assegnati riconoscimenti.