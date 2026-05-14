Un collegamento ferroviario diretto tra Cina e Iran entrerà in funzione nel 2025, seguendo la rotta che attraversa Xi’an, l’Asia Centrale e arriva fino a Teheran. Il percorso include anche il porto di Aprin Dry Port, rappresentando un nuovo elemento nelle rotte commerciali tra i due paesi. Questa infrastruttura si inserisce in un quadro più ampio di sviluppi geopolitici e commerciali, con l’utilizzo di strumenti come la moneta cinese e le sanzioni internazionali.

Il collegamento ferroviario diretto tra Cina e Iran, operativo dal 2025 lungo la direttrice Xi’an–Asia Centrale–Teheran–Aprin Dry Port, non può essere ridotto a un semplice avanzamento logistico. È piuttosto un tassello di una trasformazione più ampia: la fusione tra commercio, infrastruttura e sicurezza in un contesto di competizione sistemica. Il primo treno arrivato a maggio 2025 segna un passaggio simbolico ma anche operativo: il trasporto merci diventa strumento geopolitico. Non sostituisce le rotte marittime, ma introduce una variabile cruciale, quella della resilienza. Resilienza eurasiatica contro dominio marittimo La Cina resta una potenza marittima dipendente dalle rotte oceaniche, ma sta costruendo alternative terrestri per ridurre la vulnerabilità ai chokepoint come Malacca o Hormuz.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal treno Xi’an-Teheran alla guerra dei corridoi: così ferrovia, yuan e sanzioni ridisegnano l’Eurasia

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