La Cina ha adottato misure per proteggere la propria economia dai rischi legati alle tensioni nel settore energetico, in particolare in relazione alla guerra in Medio Oriente. Mentre altri Paesi si sono trovati impreparati a fronteggiare gli shock energetici, il governo cinese ha rafforzato le riserve di petrolio e implementato strategie per ridurre la dipendenza dall’estero. Queste mosse sono state annunciate in un momento di crescente incertezza nel mercato globale delle risorse energetiche.

La guerra in Medio Oriente ha colto molti Paesi impreparati sul piano energetico. Non la Cina, primo importatore mondiale di petrolio, che da anni si muove con una strategia precisa: quella di ridurre la vulnerabilità alle crisi globali e costruire un sistema capace di reggere anche agli shock più duri. Una simile strategia è il risultato di una pianificazione avviata ben prima dell’escalation attuale, con un mix di accumulo di riserve, diversificazione delle fonti e trasformazione industriale. La mossa preventiva della Cina. Come ha spiegato nel dettaglio il New York Times, questo percorso ha preso slancio soprattutto durante il primo mandato di Donald Trump, quando le tensioni commerciali e geopolitiche hanno spinto la leadership cinese ad accelerare sulla sicurezza energetica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina si prepara alla guerra del petrolio: così Xi ha blindato l’economia dagli choc energetici

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