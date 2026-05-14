Una proposta di una commissione ministeriale di eliminare i Promessi Sposi dal programma del biennio liceale ha suscitato reazioni tra insegnanti e studenti. La decisione, ancora in fase di valutazione, ha portato a un acceso dibattito pubblico. Nel frattempo, il romanzo continua a essere letto e studiato nelle scuole, mentre si discute sulla sua presenza nel curriculum scolastico. La questione ha aperto un confronto sulla scelta dei testi più rilevanti per l’educazione.

Amati o detestati, "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni sono stati compagni di scuola di molte generazioni: Renzo e Lucia, il pavido don Abbondio, i bravi che in realtà non lo erano, la monaca che ha reso famosa Monza non meno del circuito automobilistico, lo sciagurato Egidio di breriana memoria. Ora però una commissione ministeriale sta valutando l’ipotesi di rimuovere il romanzo dal biennio liceale, di spostarlo più avanti o peggio, perché troppo ostico per gli studenti più giovani e lontano dai nostri tempi. È divampata la polemica. Migliaia di firme raccolte in difesa del buon Manzoni. Critica al potere, libertà di amare e giustizia sociale: esistono temi più attuali? Sta ai professori riuscire ad attualizzare la lezione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal Seicento alla Serie A: i Promessi Sposi giocano nel Como di Fabregas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tra storia e innovazione: l’Hotel Promessi Sposi per vivere il lago di Como tra relax e divertimentoPanorami che, parecchi anni prima, avevano catturato l’attenzione pure di Leonardo.

Leggi anche: Promessi sposi, la provocazione (a puntate): “Leggeteli come una serie tv, in quattro anni”

Argomenti più discussi: Dal Seicento alla Serie A: i Promessi Sposi giocano nel Como di Fabregas; Santa Gemma: nella Valle Subequana un rito che si rinnova da seicento anni; Il romanzo picaresco spiegato da Matteo Strukul; ?Ferrara Organistica nella Germania musicale del Seicento.

Dal Seicento alla Serie A: I promessi sposi giocano nel Como di FabregasUna commissione ministeriale vuole rimuovere il romanzo dal biennio liceale. Scoppia la polemica. Ma chi cerca attualità in Manzoni guardi alla squadra di Cesc ... msn.com