Promessi sposi la provocazione a puntate | Leggeteli come una serie tv in quattro anni

Nel dibattito sulla didattica della letteratura italiana, il romanzo considerato un classico ricorre spesso come punto di confronto. Ogni volta che si interviene sui programmi scolastici, le discussioni si concentrano sulla sua inclusione o esclusione, senza trovare una soluzione definitiva. In questo scenario, alcuni studiosi hanno proposto di leggere l’opera come una serie televisiva, suddividendola in puntate da seguire nel tempo.

Non c’è riforma scolastica che tenga. Ogni volta che si riscrivono i programmi di letteratura italiana, puntualmente il dibattito pubblico si arena sugli stessi due scogli: I promessi sposi sì, I promessi sposi no. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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