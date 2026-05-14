Dal dolore alla forza Luca Abete premia Claudio Campanella | Mia sorella Sara mi spinge ad andare avanti

Durante una tappa del tour motivazionale all’università di Napoli Parthenope, Luca Abete ha consegnato il premio #NonCiFermaNessuno a Claudio Campanella, fratello di Sara Campanella. La premiazione ha avuto luogo in un momento dedicato alla memoria di Sara, scomparsa recentemente. Claudio Campanella ha ricevuto il riconoscimento in presenza di studenti e pubblico, ricordando il legame con la sorella e come il dolore abbia dato origine a una nuova forza.

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