Donatiello dal linfoma all' esordio col Benevento | Il calcio mi ha dato la forza di andare avanti
Un calciatore ha ripreso ad allenarsi e a giocare dopo aver affrontato un linfoma di Hodgkin. Lunedì sarà impiegato in campo durante la partita contro la Cavese. Dopo le cure, ha dichiarato che il calcio gli ha dato la forza di continuare e che questa esperienza rappresenta solo l'inizio di un percorso nuovo. La sua storia è stata resa nota attraverso un'intervista pubblicata sui media sportivi.
"Entra per il Benevento, con il numero 80, Matteo Donatiello". Dieci semplici parole, che possono nascondere il significato di una lotta ben più profonda. Che incarnano il lieto fine di una bella storia di calcio, di una grande impresa di vita. Matteo Donatiello è un ragazzo avellinese di 20 anni, compiuti a inizio marzo, che lunedì ha esordito tra i professionisti in Serie C, al minuto 74 di Benevento-Cavese con la maglia dei sanniti, già promossi in Serie B. Mister Antonio Floro Flores lo ha lanciato nella mischia in quella che è, contando anche la Primavera, la sua terza partita in più di un anno. Donatiello ha infatti lottato con un tumore, il linfoma di Hodgkin, per quasi tutto il 2025.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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