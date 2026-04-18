Donatiello dal linfoma all' esordio col Benevento | Il calcio mi ha dato la forza di andare avanti

Un calciatore ha ripreso ad allenarsi e a giocare dopo aver affrontato un linfoma di Hodgkin. Lunedì sarà impiegato in campo durante la partita contro la Cavese. Dopo le cure, ha dichiarato che il calcio gli ha dato la forza di continuare e che questa esperienza rappresenta solo l'inizio di un percorso nuovo. La sua storia è stata resa nota attraverso un'intervista pubblicata sui media sportivi.