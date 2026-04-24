Mamma si getta dal balcone con i figli il dolore del marito | Devo andare avanti per l’unica bimba che mi è rimasta

Una donna si è lanciata dal balcone con i due figli, lasciando il marito a dover affrontare il dolore. Il marito ha dichiarato di cercare di andare avanti per la loro unica figlia ancora in vita, affermando di aggrapparsi a lei per trovare un senso alla propria esistenza. La tragedia ha scosso la comunità, lasciando senza parole chi si è trovato coinvolto.

«Devo andare avanti per l’unica figlia che mi è rimasta. Mi sto aggrappando a lei per dare un senso alla mia stessa vita». A dirlo al telefono con don Vincenzo Zoccoli è il marito della donna che due giorni fa si è gettata dal balcone insieme ai suoi 3 figli, di cui due deceduti sul colpo. La più grande, sei anni, l’unica sopravvissuta, si trova ora al Gaslini di Genova in terapia intensiva e in « condizioni gravissime ». L’altra notte anche lui è salito a bordo dell’aereo militare che ha trasferito la figlia nella struttura ligure. Ma il papà non vuole perdere la speranza. «Nonostante il dolore, al telefono ho sentito che ha trovato un grande coraggio, anche perché i medici gli hanno dato notizie positive», dice il parroco della chiesa sentito dal Corriere della Sera.🔗 Leggi su Open.online

Dreaming of a replacement, she weds a tycoon! Now her 4 childhood friends beg for her!

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