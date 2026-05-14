Martedì 14 maggio 2026, in piazza Maggiore a Bologna, si è svolto un evento che ha coinvolto un artista e un musicista. La voce di un noto attore è stata accompagnata dai suoni di una tromba in un’iniziativa che ha visto le esibizioni partire dall’interno di un istituto penitenziario e arrivare nel cuore della città. L’evento ha attirato numerosi spettatori e ha avuto come scenario principale la piazza cittadina.

Bologna, 14 maggio 2026 – La voce di Alessandro Bergonzoni e la tromba di Paolo Fresu sono partite dal carcere della Dozza per atterrare in piazza Maggiore. Lo avevano presentato proprio così il progetto “Viaggio nello spazio (in presenza di gravità)”. Non come uno show, ma come una chiamata d’ascolto per la città. Dal carcere a piazza Maggiore. Così, mentre Bergonzoni e Fresu percorrevano i vari blocchi del carcere della Dozza improvvisando note e parole, l’insolito concerto è stato diffuso in piazza Maggiore dalle finestre di Palazzo d’Accursio. E nonostante la cerimonia religiosa per la Madonna di San Luca si fosse appena conclusa – mentre la manifestazione in piazza pro Pal era in corso –, diverse persone si sono fermate a tendere l’orecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal carcere alla città: la voce di Bergonzoni e la musica di Fresu in piazza Maggiore

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