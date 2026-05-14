Da Venezia a Singapore | Waterbus approda in finale al Singapore film & script festival

Il cortometraggio documentario Waterbus, diretto da Silvia Busacca, è stato selezionato tra i finalisti del Singapore Film & Script Festival, un evento internazionale che si concentra sul cinema indipendente e sulla scrittura cinematografica. Il film, che racconta un viaggio tra Venezia e Singapore, ha ottenuto il riconoscimento durante la manifestazione, che si svolge nella città-stato asiatica. La selezione ha coinvolto numerose opere provenienti da vari paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui