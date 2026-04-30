Al Singapore Yachting Festival, una delle principali esposizioni nel settore nautico, sono presenti aziende di rilievo internazionale. Tra queste, Azimut e Rossinavi, due marchi noti per i loro imbarcazioni di lusso. La manifestazione vede la partecipazione di circa 120 aziende provenienti da tutto il mondo, offrendo un'ampia panoramica sulle ultime novità e tendenze del settore. La presenza di questi brand testimonia l'interesse nel mercato asiatico e nella crescita del settore nautico locale.

Nella ricerca di nuovi mercati per la nostra nautica, ci sono stati interventie partecipazioni al " Singapore Yachting Festival ", importante salone con centoventi aziende leader al mondo e più di 12.000 visitatori con altissime possibilità di spesa. Azimut ha esposto tre modelli dalle linee sportive e design italiano apprezzatissimo da quelle parti, tradizionalmente dove si apre la porta dell’Asia. I tre yacht sono Seadeck 7 - Fly 62 - Magellano 60. Seadeck è lungo quasi 22 metri, può sistemare 8 ospiti e farli scorrazzare su quelle splendide acque a oltre 30 nodi (55 km.ora), così come il Fly 62, che vanta una grande area aperta a poppa e tanto altro, e che sembra si possa comprare con tre milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Singapore Yachting Festival. Azimut e Rossinavi presenti

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