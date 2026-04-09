Il futuro della Sampdoria si avvicina a una svolta con la possibile cessione del club. Joseph Tey ha annunciato di essere vicino a prendere una decisione definitiva, mentre nuovi capitali provenienti da Singapore sarebbero pronti a entrare nel club. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con l’obiettivo di rilanciare la società attraverso l’ingresso di investitori esteri. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

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© Calcionews24.com - Futuro Sampdoria, Joseph Tey verso la decisione finale: nuovi capitali da Singapore per il rilancio blucerchiato

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