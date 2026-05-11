Sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour a Genova | al centro i giovani il mare e i territori

A Genova si è tenuta la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, un evento dedicato ai giovani, al mare e ai territori italiani. La manifestazione ha coinvolto diverse attività che hanno messo in evidenza il ruolo delle forze armate e la connessione tra il patrimonio marittimo e le nuove generazioni. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, volontari e studenti, con momenti informativi e dimostrazioni sul rapporto tra mare e territorio.

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