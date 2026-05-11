Sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour a Genova | al centro i giovani il mare e i territori
A Genova si è tenuta la sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, un evento dedicato ai giovani, al mare e ai territori italiani. La manifestazione ha coinvolto diverse attività che hanno messo in evidenza il ruolo delle forze armate e la connessione tra il patrimonio marittimo e le nuove generazioni. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, volontari e studenti, con momenti informativi e dimostrazioni sul rapporto tra mare e territorio.
Giovani, mare e futuro: il valore del Paese Italia. Questo il filo conduttore della sesta edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026”, presentato oggi a Genova e che promuove valori e brand della Marina Militare unendo sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. L’evento si è svolto a bordo della Nave scuola della Marina militare ormeggiata al Porto Antico con il Villaggio IN Italia, in partenza per il Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026. Alla presentazione hanno preso parte il sottosegretario di Stato alla...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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