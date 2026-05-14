Una tragedia ha portato alla nascita di una fondazione senza scopo di lucro impegnata ad assistere bambini in difficoltà. L’organizzazione opera in Italia e all’estero, intervenendo nelle emergenze e sostenendo le famiglie colpite. La sua missione si concentra sulla tutela della vita e sulla promozione della speranza, dopo eventi tragici che hanno segnato molte comunità. La fondazione si distingue per i numerosi progetti destinati a migliorare le condizioni di bambini e adulti in situazioni di bisogno.

La vita e la speranza, dopo la morte e la tragedia. Nasce così la storia di Fondazione Francesca Rava, ente senza fini di lucro in prima linea nelle emergenze per aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglie in Italia e nel mondo. «Tutto inizia nel 1999, con la perdita di mia sorella Francesca in un incidente d'auto. Per rendermi utile e dare un senso a quel che era successo, cominciai a dare consulenze gratuite al mondo del no-profit. Così incontrai Padre Wasson, fondatore di Nuestros Pequenos Hermanos (NPH). Dal 1954 salvava bambini orfani e abbandonati in America Latina e vo-leva aprire una sede italiana. La sua esperienza mi colpì al cuore e mi diede la forza di aprire l'uffi-cio di raccolta fondi di NPH in Italia e di istituire, con l'appoggio dei colleghi di mia sorella, di amici e familiari, la Fondazione Francesca Rava.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da una tragedia ai (tanti) progetti per aiutare un mondo di bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[1-22] He Wanted a Quiet Life as a Villain but Ended Up Famous Everywhere | Manhwa Recap

Notizie correlate

Leggi anche: Tragedia nel mondo della televisione, la conduttrice morta insieme ai tre figli: una fine atroce, cos’è successo

Stasera a Cavriago evento dell’Arbor Basket: "Abbiamo tanti progetti per i nostri ragazzi». Serata speciale dedicata ai babyOggi alle 19 al Lord Byron in via della Repubblica 19 a Cavriago, l’Arbor Basket Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, organizza una serata...

Temi più discussi: Da una tragedia ai (tanti) progetti per aiutare un mondo di bambini; Paolo Calabresi: Mia moglie? M'avrà lasciato 12 volte prima di sposarci; Amici era tutto rose e fiori, ma la notorietà è stata una tragedia. Ho sofferto di depressione, poi la svolta da una psichiatra. Oggi ho bisogno di un bacio in fronte e lo sto ricevendo: Federica Carta torna con Stupido Dolore; Tragedia all'alba: drammatico investimento, perde la vita una donna di 56 anni.

Le note di Nuovo cinema Paradiso e C’era una volta in America suonate al pianoforte dal figlio Andrea, classe 1964, i tanti aneddoti raccontati nel salone dei concerti dell’Accademia Chigiana dal primogenito Marco, classe 1957, autore con Valerio Cappelli d x.com

Da una tragedia ai (tanti) progetti per aiutare un mondo di bambiniLa presidente: Nel 1999 la perdita di mia sorella in un incidente d’auto. Da lì per noi tutto è cominciato... ... ilgiornale.it

Dieci anni fa la tragedia di Paola Clemente: Nel suo nome lotta ai caporali, ma c’è tanto da fareSono trascorsi dieci anni dalla morte di Paola Clemente, l’operaia agricola morta di fatica e sfruttamento nelle campagne di Andria. Una vicenda che sarebbe passata come morte naturale senza le ... bari.repubblica.it