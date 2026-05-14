Da una tragedia ai tanti progetti per aiutare un mondo di bambini
Una tragedia ha portato alla nascita di una fondazione senza scopo di lucro impegnata ad assistere bambini in difficoltà. L’organizzazione opera in Italia e all’estero, intervenendo nelle emergenze e sostenendo le famiglie colpite. La sua missione si concentra sulla tutela della vita e sulla promozione della speranza, dopo eventi tragici che hanno segnato molte comunità. La fondazione si distingue per i numerosi progetti destinati a migliorare le condizioni di bambini e adulti in situazioni di bisogno.
La vita e la speranza, dopo la morte e la tragedia. Nasce così la storia di Fondazione Francesca Rava, ente senza fini di lucro in prima linea nelle emergenze per aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglie in Italia e nel mondo. «Tutto inizia nel 1999, con la perdita di mia sorella Francesca in un incidente d'auto. Per rendermi utile e dare un senso a quel che era successo, cominciai a dare consulenze gratuite al mondo del no-profit. Così incontrai Padre Wasson, fondatore di Nuestros Pequenos Hermanos (NPH). Dal 1954 salvava bambini orfani e abbandonati in America Latina e vo-leva aprire una sede italiana. La sua esperienza mi colpì al cuore e mi diede la forza di aprire l'uffi-cio di raccolta fondi di NPH in Italia e di istituire, con l'appoggio dei colleghi di mia sorella, di amici e familiari, la Fondazione Francesca Rava.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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