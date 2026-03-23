Un risveglio come tanti, poi il buio. In poche ore una storia che sembrava normale si è trasformata in una tragedia capace di zittire tutti: colleghi, pubblico, amici. Una casa, una famiglia, e un finale che nessuno avrebbe mai voluto immaginare. Chi la conosceva parla di una donna piena di energia, una professionista amata per quel modo diretto di arrivare alle persone. Eppure, dietro la routine e i sorrisi in video, si è consumato un dramma che lascia un’unica domanda sospesa nell’aria: com’è potuto accadere? Solo dopo le prime ore di confusione e sgomento è emerso che la vittima era una giornalista e conduttrice di 37 anni, Jessi Pierce, trovata senza vita insieme ai suoi tre figli nella loro abitazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia nel mondo della televisione, la conduttrice morta insieme ai tre figli: una fine atroce, cos’è successo

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