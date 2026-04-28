Un giovane calciatore spagnolo sta attirando l'attenzione di alcune delle principali squadre italiane. Dopo aver mostrato ottime prestazioni nelle ultime stagioni, il suo club ha inserito una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Milan e Roma si sono fatte avanti per cercare di assicurarsi il talento, che ha già conquistato i tifosi con le sue qualità in campo. La trattativa è in corso e i dettagli sono ancora da definire.

L’ultimo esempio in Italia è rappresentato da Robinio Vaz, acquistato per 20 milioni più bonus su input deciso e decisivo della famiglia Friedkin e pomo della discordia tra Gian Piero Gasperini e il binomio Massara-Ranieri. Nonostante abbia dato una fiducia totale a Gasp, la Roma continuerà a monitorare con attenzione il mercato dei giovani, come testimoniano anche le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Secondo As, anche i giallorossi si sono iscritti alla corsa per Victor Valdepeñas. Dopo il debutto in prima squadra del 14 dicembre 2025, il Real Madrid ha premiato il giovane difensore con un aumento salariale, alzando la clausola rescissoria presente sul contratto (scadenza 2029) a oltre 50 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ha stregato Milan e Roma: clausola da 50 milioni col Real Madrid

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