Assalto da film a portavalori | si tatua la scena del crimine sulla schiena e viene anche premiato

Durante la nona edizione del ‘Lecce Tattoo Fest’, un partecipante si è tatuato sulla schiena una scena tratta da un assalto a un portavalori, attirando l’attenzione di pubblico e giuria. La scelta del tatuaggio ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato a un premio durante l’evento. La vicenda ha generato discussioni tra gli appassionati e i presenti, diventando al centro di polemiche sui contenuti e le provocazioni nell’ambito delle competizioni di tatuaggi.

Si è tatuato la scena di un crimine sulla schiene ed è stato finanche premiato: la vicenda sta scatenando un vespaio di polemiche a margine della nona edizione della manifestazione ‘Lecce Tattoo Fest’. Il riferimento è al recente episodio di cronaca nera, l’assalto al portavalori avvenuto il 9.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Assalto al portavalori come in un film: le scene da Far West sulla Brindisi-Lecce impazzano sui socialLa statale 613 che collega Brindisi e Lecce si è trasformata questa mattina in un teatro di guerra. Brindisi, assalto a un portavalori e sparatoria sulla Statale: il video sembra un filmUn assalto degno di un film d’azione si è consumato questa mattina sulla strada statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’assalto da film al Crédit Agricole di Napoli: così i banditi in tuta da operaio hanno svaligiato la banca con un colpo preparato da mesi - I video; Roma, assalto da film alla gioielleria a Euroma 2: la rapina in 80 secondi, bottino da oltre centomila euro; Roma, assalto da film alla gioielleria a Euroma 2: la rapina in 80 secondi, bottino da oltre centomila euro; Colpo da film a Napoli, assalto in banca con 25 ostaggi e fuga nelle fogne con il bottino. Assalto da film a un’azienda orafa. Chiodi ed esplosivo: bottino da sognoUn’azione rapida, coordinata e studiata nei dettagli, che riporta al centro dell’attenzione la vulnerabilità del distretto orafo aretino. Nella notte, intorno alle 3, un gruppo organizzato di ladri ha ... lanazione.it Colpo da film a Napoli, assalto in banca con 25 ostaggi e fuga nelle fogne con il bottinoColpo in banca con ostaggi nel cuore del Vomero e fuga da film attraverso le fogne. È accaduto ieri a Napoli, dove un commando composto da almeno cinque persone ha fatto irruzione poco prima delle 13 ... msn.com Tentato assalto nella notte nel piccolo centro di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello ATM dell’ufficio postale gestito da Poste Italiane. Il colpo, messo a segno con la cosiddetta tecnica della “m - facebook.com facebook Il Rapporto 2026 racconta l’assalto ai diritti umani da parte di un potere predatorio. @RiccardoNoury ce lo racconta in un minuto. x.com