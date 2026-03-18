San Vitale al Quirinale una mattinata di fede e istituzioni nel cuore di Roma

Questa mattina, a Roma, la parrocchia di San Vitale al Quirinale è stata teatro di una cerimonia che ha coinvolto sia la comunità religiosa che le istituzioni militari della città. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti civili e militari, uniti in segno di collaborazione e rispetto reciproco. L’assemblea si è svolta nel rispetto delle tradizioni e con un’atmosfera di solenne riverenza.

Roma, 18 marzo 2026 – La parrocchia di San Vitale al Quirinale si è trasformata questa mattina nel fulcro della vita spirituale e militare della Capitale. In un’atmosfera di profondo raccoglimento, la comunità, guidata con dedizione dal parroco don Elio Lops, ha accolto una celebrazione di particolare rilevanza che ha visto la partecipazione delle più alte cariche militari del Paese. La funzione religiosa, celebrata dal Vicario Episcopale per l’Esercito don Gianfranco Pilotto – ha rappresentato un momento di incontro significativo, sottolineando il legame indissolubile tra i valori della fede e il servizio reso allo Stato dai corpi armati.... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati San Pietro a Majella a Palazzo Montecitorio: l’eccellenza musicale di Napoli nel cuore delle IstituzioniÈ stata la prestigiosa firma musicale del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli a inaugurare la prima edizione del 2026 di “Montecitorio a... Templari Oggi: un presidio della fede nel cuore pulsante di Roma TerminiRoma – L’11 marzo 2026 segna un momento di p rofonda riflessione e gratitudine per il servizio svolto nel cuore nevralgico della Capitale. Contenuti utili per approfondire San Vitale Cinque concerti gratuiti di musica sacra nella basilica paleocristiana di san vitale al quirinale a romaLa basilica paleocristiana di San Vitale al Quirinale a Roma ospita la rassegna gratuita «Cantus Dei – Voci dell’eternità», un ciclo di cinque concerti di musica sacra che unisce tradizione e ... gaeta.it Rassegna musicale ‘Sacrae Militiae Sonus’ alla Basilica di San Vitale: dieci concerti da non perdereLa Basilica di San Vitale al Quirinale di Roma ospiterà una serie di concerti unici, dal titolo ‘Sacrae Militiae Sonus – Il Suono delle Sacre Milizie‘. Questa rassegna, promossa dal Comitato Nazionale ... ecodelcinema.com