Da quasi cinquant’anni, un’organizzazione si dedica a supportare bambini malati e le loro famiglie. Per chi si trova in ospedale, il tempo si dilata, tra attese lunghe e giornate che cambiano ritmo, portando con sé emozioni difficili da esprimere. In questo periodo, il lavoro di assistenza si è sviluppato senza interruzioni, accompagnando i piccoli e i loro cari durante tutto il percorso di cura.

Per un bambino e per la sua famiglia, l'ospedale non è mai solo un luogo di cura. È un tempo sospeso, fatto di attese che sembrano eterne, di giornate che cambiano ritmo, di emozioni che spesso non trovano parole. È qualcosa che entra nella vita e si impara ad abitare poco alla volta, cercando nuovi equilibri. È proprio in questo spazio che prendono forma alcune delle attività dell'Associazione per il Bambino Nefropatico (ABN ETS). Nel reparto di Urologia Pediatrica del Policlinico di Milano, per esempio, l'associazione supporta il progetto di arteterapia condotto dalla dottoressa Caterina Ansuini. Qui il disegno, il colore, la materia diventano per i bambini un modo per raccontarsi, per dare forma a paure e pensieri difficili da dire ad alta voce.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da quasi cinquant’anni al fianco dei bambini malati

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Full:A wealthy woman hid her fortune to test her beloved family#drama

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