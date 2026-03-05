Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici | in Uganda arriva il progetto Prisma
L’Università Bicocca di Milano ha annunciato l’avvio del progetto Prisma, rivolto ai bambini malati di cancro in Uganda. L’iniziativa prevede interventi diretti sul territorio e coinvolge studenti e ricercatori dell’ateneo. Il progetto mira a fornire supporto e assistenza ai piccoli pazienti, portando attenzione alle necessità delle strutture sanitarie locali. L’obiettivo è rafforzare le capacità di cura e assistenza nei reparti pediatrici.
Milano, 5 marzo 2026 – L’Università Bicocca di Milano al servizio dei bambini malati oncologici dell’Uganda. Con oltre 500mila beneficiari e una missione principale: migliorare l'accesso, la qualità e la continuità delle cure materno-infantili, neonatali e oncologiche nel Nord dello Stato africano, con particolare attenzione alle donne, ai bambini e alle popolazioni più vulnerabili. Ma anche potenziare i servizi clinici e preventivi e la formazione del personale sanitario, introdurre tecnologie innovative e rafforzare la governance sanitaria locale e lo sviluppo di attività di ricerca e monitoraggio. Sono questi tutti gli obiettivi del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
