Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici | in Uganda arriva il progetto Prisma

L’Università Bicocca di Milano ha annunciato l’avvio del progetto Prisma, rivolto ai bambini malati di cancro in Uganda. L’iniziativa prevede interventi diretti sul territorio e coinvolge studenti e ricercatori dell’ateneo. Il progetto mira a fornire supporto e assistenza ai piccoli pazienti, portando attenzione alle necessità delle strutture sanitarie locali. L’obiettivo è rafforzare le capacità di cura e assistenza nei reparti pediatrici.