Star coreane al fianco dei minori | donazioni massicce per i bambini

Diversi artisti coreani hanno effettuato donazioni significative a favore dei bambini. I fondi raccolti sono stati destinati principalmente a servizi di assistenza medica e programmi di alimentazione. Le donazioni sono state suddivise tra queste due aree, con l’obiettivo di supportare i minori in difficoltà. Le star coinvolte hanno contribuito con somme considerevoli, contribuendo a finanziare progetti dedicati ai bambini in necessità.

? Cosa scoprirai Chi sono le star che hanno donato milioni per i bambini?. Come vengono suddivisi i fondi tra cure mediche e alimentazione?. Perché alcuni artisti scelgono di donare tramite i propri fan club?. Quale impatto concreto avranno queste somme sulla vita degli orfani?.? In Breve IU e fan club IUAENA donano 100 milioni di won a centri per l'infanzia.. Kim Go Eun sostiene l'ospedale Seoul National University per il sesto anno consecutivo.. Han Ji Min invia 50 milioni di won all'organizzazione internazionale JTS.. RIIZE e fan club BRIIZE finanziano regali per 540 bambini in case famiglia.. In occasione della Giornata dei Bambini celebrata il 5 maggio, diverse celebrità coreane hanno stanziato ingenti somme per sostenere i minori in difficoltà attraverso donazioni mirate a varie organizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Star coreane al fianco dei minori: donazioni massicce per i bambini Notizie correlate Famiglia nel bosco, Garante dei Minori esclude l'adozione dei bambini: potrebbero essere affidati al padreIl Garante dei Minori ha escluso che i figli della cosiddetta Famiglia nel bosco possano essere dati in adozione, dopo che la madre è stata... Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici: in Uganda arriva il progetto PrismaMilano, 5 marzo 2026 – L’Università Bicocca di Milano al servizio dei bambini malati oncologici dell’Uganda.