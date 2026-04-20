Durante la Milan Design Week, Range Rover ha presentato “Traces”, un’installazione creata in collaborazione con lo studio londinese Storey Studio. L’evento si è concentrato sulla valorizzazione della personalizzazione, evidenziando il servizio Range Rover Bespoke. L’opera è stata realizzata come installazione site-specific, con un’attenzione particolare all’artigianalità su misura e ai dettagli estetici.

Range Rover torna alla Milan Design Week con “Traces”, un’installazione site-specific realizzata insieme allo studio londinese di spatial design Storey Studio, che mette al centro il tema della personalizzazione attraverso il servizio Range Rover Bespoke. L’opera, ospitata nel cuore di Milano presso la Galleria Meravigli, è stata presentata in anteprima il 20 aprile e sarà aperta al pubblico dal 21 al 26 aprile. Si tratta della seconda partecipazione consecutiva del marchio alla manifestazione milanese. Dopo l’esperienza della precedente edizione, “Traces” prosegue il dialogo con la comunità internazionale del design, proponendo un percorso immersivo che esplora il significato di creare un oggetto unico, costruito su misura, attraverso memoria, materia e istinto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Range Rover alla Design Week con “Traces”, viaggio nell’artigianalità su misura

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