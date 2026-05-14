Il 15 maggio segna per molti palestinesi un anniversario che ricorda un evento avvenuto 78 anni fa, un giorno che ha segnato l'inizio di un periodo di conflitto e sofferenza. In questa data, vengono commemorati i fatti storici che hanno coinvolto la Palestina e la sua diaspora, un momento di memoria condivisa per molte comunità. La ricorrenza viene osservata ogni anno, mantenendo vivo il ricordo di un passato che continua ad influenzare la regione.

Il 15 maggio rappresenta un ricordo doloroso per i palestinesi, il giorno in cui tutto ebbe inizio e che si protrae ormai da settantotto anni. Nakba in arabo, catastrofe in italiano, è il termine si designa lo sfollamento di massa dei palestinesi avvenuto nel 1948. Tra i 700mila e i 900mila palestinesi furono costretti ad abbandonare le loro case e più di 530 villaggi furono spopolati e distrutti. A molti i soldati israeliani dissero che sarebbero potuti tornare dopo pochi giorni, così le famiglie se ne andarono portando con sé solo ciò che potevano, convinte che il loro esilio sarebbe stato temporaneo. Conservarono le chiavi delle loro case. Ma quei pochi giorni si trasformarono in decenni e ai palestinesi fu negato il diritto di tornare sulla loro terra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Da pochi giorni a 78 anni: Palestina e diaspora

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