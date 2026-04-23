Annamaria Bernardini de Pace, la matrimonialista più famosa d’Italia, ha pubblicato un’autobiografia dal titolo provocatorio: Sentimenti e sentenze, edita da Bdp e allegata al settimanale Gente. Nel libro, l’avvocata 78enne si racconta senza filtri, rivelando dettagli della sua vita privata che spiazzano per la loro sincerità. Tra le confessioni più sorprendenti emerge l’esistenza di un amore segreto che dura da vent’anni, un uomo che nel libro viene chiamato Dino. In un’intervista al Corriere della Sera, poi, svela alcuni particolari di questa relazione misteriosa. D ino ha dieci anni meno di lei e la loro storia è caratterizzata da apparizioni e scomparse.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bernardini de Pace e l’amante segreto da 20 anni: “A 78 anni non può esserci passione?”

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