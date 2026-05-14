Da Napoli una petizione per conoscere i dati reali della violenza sugli uomini e le persone Lgbtq+
Da Napoli è partita una petizione rivolta alle autorità per ottenere dall’Istat dati aggiornati e dettagliati sulla violenza rivolta agli uomini e alle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. La richiesta nasce dall’esigenza di avere numeri certi e ufficiali che spesso mancano nei report pubblici. La petizione invita a rendere trasparenti le informazioni e a favorire interventi mirati, in modo da affrontare in modo più efficace le problematiche relative a queste forme di violenza.
Parte da Napoli una petizione per chiedere di poter conoscere, attraverso l'Istat, i dati reali della violenza sugli uomini e le persone Lgbtq+. Promossa dall'avvocato Angelo Pisani e il suo progetto 1523.it ed elaborata da Potere ai diritti presieduta dall'avvocato Antonella Esposito, la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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