Da Napoli una petizione per conoscere i dati reali della violenza sugli uomini e le persone Lgbtq+

Da Napoli è partita una petizione rivolta alle autorità per ottenere dall’Istat dati aggiornati e dettagliati sulla violenza rivolta agli uomini e alle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. La richiesta nasce dall’esigenza di avere numeri certi e ufficiali che spesso mancano nei report pubblici. La petizione invita a rendere trasparenti le informazioni e a favorire interventi mirati, in modo da affrontare in modo più efficace le problematiche relative a queste forme di violenza.

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