Su TikTok spopola il trucco della pallina da tennis sugli aerei | economico e divertente e lo devi conoscere
Una tendenza che sta circolando sui social mostra come usare una pallina da tennis come trucco divertente sugli aerei. Il metodo, semplice ed economico, non richiede prenotazioni in classe superiore o acquisti di gadget costosi. Molti utenti condividono video in cui si vede questa soluzione, che sembra essere diventata popolare tra chi cerca un modo creativo per passare il tempo durante i viaggi in volo.
Non serve prenotare la business class né svuotare il portafoglio in gadget ergonomici di ultima generazione. A volte, per sopravvivere a un volo intercontinentale, basta una semplice pallina da tennis. Sì, proprio quella che rotola dimenticata in fondo all’armadio o nel garage, tra racchette impolverate e ricordi di partite estive. A rilanciare questo trucco, che da anni circola sottovoce tra viaggiatori esperti, è stata una creator su TikTok che ha confessato di non partire mai senza averne una in borsa. Il video, ripreso e condiviso migliaia di volte, mostra la tiktoker mentre infila due palline in una calza e le posiziona dietro la schiena per un automassaggio improvvisato.🔗 Leggi su Screenworld.it
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