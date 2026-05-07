Una tendenza che sta circolando sui social mostra come usare una pallina da tennis come trucco divertente sugli aerei. Il metodo, semplice ed economico, non richiede prenotazioni in classe superiore o acquisti di gadget costosi. Molti utenti condividono video in cui si vede questa soluzione, che sembra essere diventata popolare tra chi cerca un modo creativo per passare il tempo durante i viaggi in volo.

Non serve prenotare la business class né svuotare il portafoglio in gadget ergonomici di ultima generazione. A volte, per sopravvivere a un volo intercontinentale, basta una semplice pallina da tennis. Sì, proprio quella che rotola dimenticata in fondo all’armadio o nel garage, tra racchette impolverate e ricordi di partite estive. A rilanciare questo trucco, che da anni circola sottovoce tra viaggiatori esperti, è stata una creator su TikTok che ha confessato di non partire mai senza averne una in borsa. Il video, ripreso e condiviso migliaia di volte, mostra la tiktoker mentre infila due palline in una calza e le posiziona dietro la schiena per un automassaggio improvvisato.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Su TikTok spopola il trucco della pallina da tennis sugli aerei: economico e divertente (e lo devi conoscere)

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