A Napoli presentazione della petizione per raccolta dati sulla violenza su uomini e persone LGBTQIA+ in ambito domestico relazionale

Martedì 12 maggio 2026, alle 16:30, si terrà presso la libreria “Raffaello” di via Kerbaker 35 a Napoli una presentazione dedicata a una petizione volta alla raccolta di dati sulla violenza domestica e relazionale rivolta a uomini e persone LGBTQIA+. L’iniziativa è promossa da Potere ai Diritti e 1523, con l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire la questione attraverso un percorso di ascolto e informazione.

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