A Napoli presentazione della petizione per raccolta dati sulla violenza su uomini e persone LGBTQIA+ in ambito domestico relazionale

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio 2026, alle 16:30, si terrà presso la libreria “Raffaello” di via Kerbaker 35 a Napoli una presentazione dedicata a una petizione volta alla raccolta di dati sulla violenza domestica e relazionale rivolta a uomini e persone LGBTQIA+. L’iniziativa è promossa da Potere ai Diritti e 1523, con l’obiettivo di sensibilizzare e approfondire la questione attraverso un percorso di ascolto e informazione.

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"Martedì 12 maggio 2026, alle ore 16,30, presso la libreria “Raffaello” di via Kerbaker n.35 a Napoli, Potere ai Diritti e 1523.it assieme ad altre associazioni che da anni si occupano della tutela dei diritti delle persone nel comitato “Bigenitorialita’", presenteranno - spiega una nota dedicata.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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