Da mesi la posta non viene più consegnata in via Fratelli Bandiera

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da diversi mesi, nella zona di via Fratelli Bandiera nel quartiere San Pietro, i residenti segnalano che la posta non viene più consegnata regolarmente. La situazione riguarda diverse abitazioni e pare coinvolgere esclusivamente questa strada, senza altre aree limitrofe. La lettrice ha riferito che, in questo periodo, non ha ricevuto nessun corriere o avviso di consegna, lasciando molti senza corrispondenza o pacchi consegnati. La mancanza di consegne si protrae da un tempo considerevole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scrive la lettrice: “Da mesi nella nostra zona (via Fratelli Bandiera, quartiere San Pietro) la posta non viene più consegnata. Non arrivano più le bollette, le comunicazioni bancarie, le riviste ecc”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

Video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

Sullo stesso argomento

Giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al Comune di AnconaANCONA – Domani, venerdì 8 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo...

Leggi anche: Posta lumaca, quasi 2 mesi per consegnare la lettera per un esame da fare... un'ora dopo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web