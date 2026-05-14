Da mesi la posta non viene più consegnata in via Fratelli Bandiera
Da diversi mesi, nella zona di via Fratelli Bandiera nel quartiere San Pietro, i residenti segnalano che la posta non viene più consegnata regolarmente. La situazione riguarda diverse abitazioni e pare coinvolgere esclusivamente questa strada, senza altre aree limitrofe. La lettrice ha riferito che, in questo periodo, non ha ricevuto nessun corriere o avviso di consegna, lasciando molti senza corrispondenza o pacchi consegnati. La mancanza di consegne si protrae da un tempo considerevole.
Scrive la lettrice: “Da mesi nella nostra zona (via Fratelli Bandiera, quartiere San Pietro) la posta non viene più consegnata. Non arrivano più le bollette, le comunicazioni bancarie, le riviste ecc”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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