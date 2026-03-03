Posta lumaca quasi 2 mesi per consegnare la lettera per un esame da fare un' ora dopo

Un utente ha segnalato su un gruppo social di Carate che la sua lettera, inviata tramite il servizio postale per un esame, ha impiegato quasi due mesi per arrivare a destinazione. Solo un'ora dopo la consegna dell'originale, la lettera è stata ricevuta dall’indirizzo indicato. La vicenda evidenzia un ritardo notevole nel processo di consegna.

Un ritardo che ha quasi dell'incredibile. È quello fatto dal servizio di posta e che ha riportato un utente sul gruppo social Sei di Carate se. per una lettera arrivata decisamente in ritardo. Una lettera importante visto che era stata inviata dall'Azienda tutela salute (Ats) della Brianza ad una signora per il programma di prevenzione dei tumori della mammella. Una missiva che ha impiegato circa 42 giorni per fare 14,5 chilometri, un percorso fattibile in meno di 3 ore a piedi. La signora in questione, era stata invitata a partecipare alla campagna di screening mammografico essendo un soggetto tra i 45 e 74 anni di età. Un esame gratuito senza impegnativa del medico per il quale è sufficiente presentarsi nella data indicata da Ats. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Macchinario rotto da mesi: "Costretti a fare l’esame fuori dalla nostra regione"Il macchinario per la manometria esofagea si è rotto la scorsa estate e da allora i pazienti che debbono essere sottoposti a questo esame, sono...

"In classe con sciarpe e giubbotti da due mesi", la lettera dei liceali. Scatta la protestaGli studenti dell’Istituto Licei “Giovanni da San Giovanni” hanno inviato la segnalazione a dirigente e Ufficio scuola: "Il nostro istituto è un...