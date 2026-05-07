Giornata mondiale della Croce Rossa consegnata la bandiera al Comune di Ancona

Venerdì 8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in ricordo della nascita del suo fondatore, Henry Dunant. In occasione di questa ricorrenza, è stata consegnata ufficialmente la bandiera dell’organizzazione al Comune di Ancona. La cerimonia si è svolta in città, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della Croce Rossa locale.

ANCONA – Domani, venerdì 8 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant.Un evento reso ancora più speciale dalla ricorrenza del 160esimo anniversario della Croce Rossa Italiana, organizzazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Giornata Internazionale della Croce Rossa, il Comitato regionale consegna la bandiera al presidente Francesco AcquaroliANCONA - Oggi, come di consueto in prossimità della Giornata Internazionale della Croce Rossa dell’8 maggio, è stata consegnata la bandiera Croce... Riposto onora i volontari: la bandiera della Croce Rossa sul Comune? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà sul Municipio di Riposto? Chi ha guidato la delegazione durante la cerimonia nel... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa; esposta la bandiera della Croce Rossa sulla facciata principale di Palazzo San Domenico; L'8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa; 8 Maggio – Giornata Mondiale della Croce Rossa. Giornata mondiale della Croce Rossa ItalianaQuesta mattina, una delegazione di volontari della Croce Rossa Italiana – sezione di Trapani, ha consegnato al Prefetto Daniela Lupo la bandiera della Croce Rossa Italiana, che sarà esposta nell’atrio ... ilsicilia.it Giornata Mondiale della Croce Rossa: due giornate di screening gratuitiL’iniziativa promossa a Formia nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio dal Comitato Cri Sud Pontino con il sostegno del Comune e della clinica Casa del Sole ... latinatoday.it Giornata mondiale della Croce Rossa, appesa in municipio la bandiera del Comitato di Olbia x.com Modena si illumina di rosso, due giorni per la Croce Rossa L’8 maggio la Fontana del Graziosi si illumina dei colori della solidarietà. Il 9, festa in piazza Grande con l’inaugurazione della nuova tenda esoscheletro... - facebook.com facebook