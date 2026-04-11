Oggi sono iniziati i negoziati tra Iran e Stati Uniti a Islamabad, con un rinvio di alcune ore rispetto all’orario previsto. I colloqui si svolgono in un clima di tensione, principalmente a causa delle difficoltà legate alla situazione nello stretto di Hormuz. Nel frattempo, una fonte ha riferito che la Cina sarebbe pronta a inviare armi a Teheran, mentre i negoziati si concentrano anche sulla questione del Libano.

I negoziati oggi pomeriggio a Islamabad. Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz e minaccia nuovi raid "con armi distruttive". Le condizioni dei pasdaran: "Stop alle bombe su Beirut e sblocco degli asset" Si aprono con un rinvio di qualche ora i colloqui tra Iran e Stati Uniti a Islamabad. Colloqui che si aprono con tensione evidente sullo stallo a Hormuz. Secondo quanto riportato da Cnn, che cita tre fonti, per l'intelligence statunitense la Cina si sta preparando a fornire nuovi sistemi di difesa aerea all'Iran entro le prossime settimane. Per l'emittente le informazioni di intelligence dimostrano che Teheran potrebbe sfruttare la tregua nei combattimenti per ricostituire le scorte di sistemi d'arma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, oggi al via i negoziati: i nodi di Hormuz e Libano. Cnn: "Cina pronta a spedire armi a Teheran"

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