un confronto costruttivo i nodi su hormuz e sul libano

Una giornata di incontri a Palazzo Chigi ha visto una conversazione di circa novanta minuti tra il presidente del Consiglio e un senatore statunitense. Durante il colloquio, si sono affrontati temi legati alla regione di Hormuz e alla situazione politica nel Libano. Le parti hanno discusso di questioni di interesse comune senza rilasciare dichiarazioni pubbliche immediate. L'incontro si inserisce in un quadro di consultazioni tra i rappresentanti dei due paesi.

AGI - Novanta minuti di colloquio tra Meloni e Rubio a Palazzo Chigi. Lo ha definito "un dialogo franco", tra alleati "che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell’Occidente": la premier Giorgia Meloni ha riassunto così l'incontro tenutosi a palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. " Un ampio e costruttivo confronto ". Meloni - Rubio, i dossier sul tavolo . Sul tavolo i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz (il 13 maggio i ministri Tajani e Crosetto riferiranno in commissione), la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina.🔗 Leggi su Agi.it

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