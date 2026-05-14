Negli ultimi giorni sono emerse denunce da parte di diverse influencer italiane che segnalano di aver subito anni di molestie e campagne di odio sui social media. Alcune di loro hanno riferito di aver ricevuto messaggi falsi, contenuti manipolati e di aver visto i propri indirizzi diffusi pubblicamente online. In alcuni casi, si parla dell’uso di intelligenza artificiale per creare chat e immagini fasulle a loro insaputa.

La denuncia delle influencer. Messaggi diversi ma accomunati da un elemento inquietante: tutte parlano di anni di molestie, campagne d’odio, contenuti falsi diffusi online e, in alcuni casi, perfino dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare chat e immagini manipolate. “Stanno colpendo anche le nostre famiglie”. La prima a rompere il silenzio è stata Desirée Maldera, che ha raccontato di vivere da anni una situazione diventata ormai insostenibile. L’influencer ha spiegato di essere vittima dal 2020 di uno stalker che avrebbe diffuso falsità su di lei e sui suoi familiari, arrivando persino a coinvolgere il marito e i figli piccoli.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Da Giulia De Lellis a Chiara Nasti, bufera stalking tra le influencer: ‘False accuse, AI e indirizzi diffusi online’

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