Giulia De Lellis e Tony Effe vicini al matrimonio? Le storie dell’influencer parlano chiaro

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci sulla possibilità che Giulia De Lellis e Tony Effe si stiano preparando a sposarsi. L’influencer ha condiviso alcune storie sui social media che hanno alimentato queste supposizioni. Tuttavia, finora non ci sono conferme ufficiali né dettagli precisi riguardo a eventuali piani di matrimonio. La coppia non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono vicini alle nozze? È qualche giorno che non si fa che parlar d’altro. Le storie dell’influencer hanno alzato un vero e proprio polverone. Nelle immagini, pubblicate su Instagram, l’imprenditrice digitale ha prima mostrato una foto in cui lei ed il rapper si baciano in modo affettuoso, con la descrizione:” ritratto di famiglia”; poi, nella foto successiva, ha fotografato due tazzine di caffè al tavolo di un bar, scrivendo: “in attesa di vedere l’abito dello sposo”. Ma non è finita qui. La carrellata si è conclusa con un suo selfie, seguito dallo scatto di un capo di Chanel, recante la frase: “ora tocca alla sposa”.🔗 Leggi su Dailynews24.it “Giulia De Lellis vorrebbe sposarsi, io no, ecco perché”: così Tony Effe sul matrimonio con l’influencerTony Effe si racconta a Nicolò De Divitiis durante lo speciale che il programma “Le Iene” ha realizzato in occasione del Festival di Sanremo. Giulia De Lellis sogna il matrimonio, Tony Effe no: i motiviGiulia De Lellis e Tony Effe ad Ottobre sono diventati genitori della piccola Priscilla.