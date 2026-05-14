Da gennaio cinque le vittime in città | tre erano pedoni

Da inizio anno, a Bergamo, sono state registrate cinque vittime in incidenti stradali, di cui tre erano pedoni. Tra queste, figura il piccolo Giulio Lovera, che rappresenta la quinta persona deceduta in città a causa di un incidente sulla strada. I dati sono stati pubblicati recentemente, evidenziando una serie di episodi che coinvolgono diverse persone, tutte decedute in circostanze legate al traffico.

I DATI. Il piccolo Giulio Lovera è la quinta vittima di incidenti stradali a Bergamo dall’inizio dell’anno. E, di queste, tre erano a piedi, investiti da automobili. Francesco Benedetti, il medico di 59 anni morto dopo essere stato investito in largo Porta Nuova da un’auto che gli era piombata addosso dopo essere stata coinvolta in un incidente con un’altra vettura. Era il 21 gennaio scorso e Benedetti era la prima vittima delle strade di questo 2026. Soltanto una settimana dopo, sempre in città, il secondo incidente mortale: a perdere la vita era stata Angela Varzaru, morta a 52 anni in via Borgo Palazzo, travolta da un camion mentre era alla guida del suo scooter.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West

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