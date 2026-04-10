Da gennaio 10 vittime sulle nostre strade | quattro erano in bici

Da inizio anno, dieci persone hanno perso la vita sulle strade della regione, di cui quattro erano in bicicletta. Le cause più frequenti degli incidenti sono distrazioni, eccesso di velocità e consumo di alcol. I dati indicano un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un numero consistente di incidenti che coinvolgono veicoli e utenti vulnerabili. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a promuovere campagne di sensibilizzazione.

I DATI. Distrazioni, alta velocità o abuso di alcol sono tra le cause principali degli incidenti mortali. Fulvio Leoni è la decima persona che perde la vita in incidenti stradali in questo 2026 in provincia di Bergamo, comprendendo anche i bergamaschi morti fuori dai confini provinciali. E in ben quattro casi su dieci negli incidenti mortali sono rimaste vittime persone che, come nel caso del trentaquattreenne a Treviglio, erano in sella alle loro biciclette. Era in bici il diciottenne di Almenno San Bartolomeo Francesco Mazzoleni, investito da un’auto a Barzana lo scorso 15 febbraio. Era in bici, il 1° marzo, il rivoltano Osvaldo Busca, scontratosi con un capriolo mentre percorreva il sentiero Papa Giovanni a Pontida e morto a 64 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da gennaio 10 vittime sulle nostre strade: quattro erano in bici Leggi anche: Billie Eilish contro l’Ice: «Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case o sulle nostre strade» "La sicurezza sulle nostre strade si deve insegnare fin da piccoli"La sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e della prevenzione tra i più giovani è sempre più centrale. Argomenti più discussi: Media israeliani: almeno 10 vittime per attacco Idf nel centro della Striscia di Gaza; I fiori dell’Italia per le vittime di Crans-Montana; Cinque bambini morti in scontri stradali da gennaio; Migranti, nuova strage in mare. Da gennaio già 765 vittime. Da gennaio 10 vittime sulle nostre strade: quattro erano in biciI DATI. Distrazioni, alta velocità o abuso di alcol sono tra le cause principali degli incidenti mortali. ecodibergamo.it TRIS Siracusa. . Arte e musica insieme per solidarietà. Si è svolto a Palermo Afam4Sicily, evento organizzato per sostenere Niscemi, dopo la frana dello scorso gennaio. - facebook.com facebook Mercati giù da gennaio, ma aprile potrebbe cambiare tutto: tra cicli storici, correzione anticipata e barometro di gennaio, il 2026 potrebbe ribaltarsi. x.com