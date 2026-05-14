Da Capocotta alla via del Mare blitz contro abusivismo e illegalità

La Polizia Locale di Roma Capitale sta portando avanti controlli straordinari lungo il litorale romano, concentrandosi in particolare nelle aree di Capocotta e sulla via del Mare. Le operazioni mirano a contrastare pratiche di abusivismo e attività illegali, con interventi che coinvolgono diverse zone della zona costiera. Le forze dell’ordine hanno effettuato diversi controlli e sequestri per garantire il rispetto delle norme vigenti.

Proseguono i controlli straordinari della Polizia Locale di Roma Capitale sul litorale romano. Negli ultimi giorni gli agenti del X Gruppo Mare, con il supporto del I Gruppo Centro Storico, hanno intensificato le attività nelle aree dei Cancelli, di Capocotta e lungo la via del Mare, con interventi mirati al contrasto dell’illegalità, alla tutela della sicurezza urbana e al rispetto delle regole. Nonostante il maltempo abbia ridotto la presenza di bagnanti e turisti, le pattuglie sono state impegnate in diversi controlli. Le verifiche hanno riguardato più fronti: abusivismo, sicurezza stradale, prevenzione dei reati e presidio del territorio. Parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Da Capocotta alla via del Mare, blitz contro abusivismo e illegalitàUn altro intervento è stato effettuato lungo la via del Mare, dove gli agenti motociclisti del X Gruppo Mare hanno intercettato un’auto che procedeva ad alta velocità, con manovre pericolose. ilfaroonline.it