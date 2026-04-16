Spezia blitz contro l’illegalità | sequestrata discarica di amianto

Le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento a Spezia in un’area industriale di oltre 8.000 metri quadrati situata in via Valdilocchi. Durante l’operazione è stato possibile verificare la presenza di un deposito di scarti di amianto, che è stato sequestrato preventivamente. L’area è stata sottoposta a provvedimento di sequestro, a seguito delle indagini sulle attività di smaltimento illegale.

Un’area industriale di oltre 8mila metri quadrati nella zona di via Valdilocchi, alla Spezia, è stata posta sotto sequestro preventivo dopo che le autorità hanno accertato la presenza di un massiccio deposito di scarti illegali. L’intervento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia su istanza della Procura, segue una serie di sopralluoghi condotti dalla Guardia Costiera a partire dal 20 febbraio scorso, rivelando un quadro di degrado ambientale che coinvolge materiali pericolosi e strutture fatiscenti. Dalle verifiche sul campo al blocco dell’area abbandonata. Il monitoraggio ambientale che ha portato alle recenti misure giudiziarie non è stato un evento isolato, ma il risultato di un’attività di polizia che ha avuto inizio lo scorso 20 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, blitz contro l’illegalità: sequestrata discarica di amianto Notizie correlate Blitz della guardia di finanza, sequestrata una maxi discarica abusiva a cielo apertoOltre 11mila metri quadrati di terreno erano stati trasformati in un deposito illegale di scarti edili, pneumatici e rifiuti speciali. Terra dei Fuochi, doppio blitz dell'Arma. Sequestrata discarica con 6 tonnellate di rifiuti e azienda di abbigliamentoControlli serrati nella cosiddetta Terra dei Fuochi hanno portato a un doppio intervento dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise, impegnati in... Una raccolta di contenuti Si parla di: La gang dei furti in appartamento. Si costituisce l’ultimo componente; La Spezia raid all’Umbertino | arresti e decine di denunce per spaccio. Caro carburante, blitz della Finanza alla SpeziaControlli a tappeto nei distributori collocati lungo le strade più trafficate: multato gestore che indicava prezzi sbagliati ... ilsecoloxix.it