Da 1,5 kg a 40 grammi | Ufi il gigante italiano che fornisce i filtri ai team di Formula 1

Da Milano, arriva la storia di un'azienda italiana che ha trasformato cinquant'anni di ricerca in filtri per i team di Formula 1. Il prodotto, che prima pesava circa 1,5 chili, ora si riduce a soli 40 grammi, mantenendo le stesse caratteristiche di efficienza. Questa evoluzione ha permesso di alleggerire notevolmente i componenti utilizzati nelle vetture di alta competizione, senza compromettere le prestazioni. La società fornisce i filtri a diverse squadre del campionato mondiale di automobilismo.

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C'è un filtro dell'olio, esposto in una bacheca nell'evento milanese dell'8 maggio, che pesa circa 1,5 chilogrammi. È il filtro spin-on montato sulla Ferrari 312 T4 del 1979. Accanto a lui c'è il suo erede, un filtro cartridge da circa 40 grammi, utilizzato sulla Ferrari F1-75 nel 2022. I due componenti raccontano mezzo secolo di evoluzione tecnologica meglio di qualsiasi slide e per questo sono stati il punto di partenza scelto da Giorgio Girondi, presidente di Ufi, e da Davide Moletta, responsabile dell'Advanced Applications Division, per raccontare una storia industriale che, nonostante le dimensioni globali dell'azienda, è rimasta a lungo lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da 1,5 kg a 40 grammi: Ufi, il gigante italiano che fornisce i filtri ai team di Formula 1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cadbury crea uovo di Pasqua gigante da 55 kg: il Mega Mini Egg Il gigante dei mari spiaggiato. Pesce luna da 400 kg a Marina: "Due giorni prima in difficoltà"Triste ritrovamento ieri mattina sulla spiaggia di Marina di Ravenna nei pressi della diga, dove un pesce luna di 2,5 metri e circa 400 chili era... Argomenti più discussi: La storia di UFI: dalle monoposto di Formula 1 alle auto stradali; I filtri delle F1 parlano italiano, la UFI è il fornitore degli 11 team al via; Formula 1 2026: tutte le monoposto usano filtri italiani UFI - News.