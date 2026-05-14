Da 1,5 kg a 40 grammi | Ufi il gigante italiano che fornisce i filtri ai team di Formula 1
Da Milano, arriva la storia di un'azienda italiana che ha trasformato cinquant'anni di ricerca in filtri per i team di Formula 1. Il prodotto, che prima pesava circa 1,5 chili, ora si riduce a soli 40 grammi, mantenendo le stesse caratteristiche di efficienza. Questa evoluzione ha permesso di alleggerire notevolmente i componenti utilizzati nelle vetture di alta competizione, senza compromettere le prestazioni. La società fornisce i filtri a diverse squadre del campionato mondiale di automobilismo.
C'è un filtro dell'olio, esposto in una bacheca nell'evento milanese dell'8 maggio, che pesa circa 1,5 chilogrammi. È il filtro spin-on montato sulla Ferrari 312 T4 del 1979. Accanto a lui c'è il suo erede, un filtro cartridge da circa 40 grammi, utilizzato sulla Ferrari F1-75 nel 2022. I due componenti raccontano mezzo secolo di evoluzione tecnologica meglio di qualsiasi slide e per questo sono stati il punto di partenza scelto da Giorgio Girondi, presidente di Ufi, e da Davide Moletta, responsabile dell'Advanced Applications Division, per raccontare una storia industriale che, nonostante le dimensioni globali dell'azienda, è rimasta a lungo lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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| UFI Negli anni Settanta il tiltro dell’olio di una Formula 1 aveva una struttura in lamiera stampata e pesava circa 1,5 kg. Oggi, invece, si è arrivati a componenti come questo filtro utilizzato in Formula 1 nel 2022, con un peso ridotto a poche decine di grammi. N - Facebook facebook