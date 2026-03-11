Un pesce luna di circa 2,5 metri e 400 chili è stato trovato spiaggiato ieri mattina sulla spiaggia di Marina di Ravenna, vicino alla diga. Due giorni prima, il pesce era apparso in difficoltà in mare. La carcassa è rimasta sulla battigia, attirando l’attenzione dei presenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle cause del suo spiaggiamento.

Triste ritrovamento ieri mattina sulla spiaggia di Marina di Ravenna nei pressi della diga, dove un pesce luna di 2,5 metri e circa 400 chili era spiaggiato sulla battigia. L’esemplare era già stato individuato qualche giorno prima in difficoltà: Cestha e Capitaneria di Porto avevano effettuato un’operazione congiunta per riportarlo al largo. Ma per lui non c’è stato niente da fare. "Si tratta di pesci solitari – spiega il professore di Zoologia dell’Università di Bologna Fausto Tinti (foto) –, che non si trovano sostanzialmente mai in banchi ed è quasi più facile vederli da spiaggiati che non nell’ambiente. Sono pesci che vivono nella colonna d’acqua, quindi tra i 50 e i 100 metri di profondità, per lo più offshore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il gigante dei mari spiaggiato. Pesce luna da 400 kg a Marina: "Due giorni prima in difficoltà"

