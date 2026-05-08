Cyberbullismo a scuola | 2 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione agli USR per finanziare progetti di prevenzione Decreto

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato 2 milioni di euro destinati agli Uffici scolastici regionali per finanziare progetti di prevenzione contro il cyberbullismo nelle scuole. Questa decisione arriva in seguito a un decreto volto a sostenere iniziative mirate a contrastare le prepotenze online, che spesso coinvolgono gli studenti e compromettono la loro tranquillità quotidiana.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito mette in campo nuove risorse per arginare le prepotenze in rete, un fenomeno che incide profondamente sulla serenità quotidiana degli studenti. Attraverso il decreto dipartimentale n. 661 del 16 aprile 2026, l'amministrazione ha sbloccato due milioni di euro destinati alle scuole italiane. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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