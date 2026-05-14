Cuvio 4 ore di musica classica | la maratona di Schubert al parco

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cuvio si terrà una maratona di quattro ore dedicata alla musica classica, con un focus particolare sulle composizioni di Schubert. L'evento si svolgerà nell’anfiteatro di Pancera e vedrà la partecipazione di musicisti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si inserisce in un calendario di iniziative culturali nel territorio e ha attirato l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. Non sono ancora state divulgate tutte le informazioni su eventuali cambiamenti nell’offerta culturale locale che potrebbero seguire questa manifestazione.

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? Domande chiave Chi sono i musicisti internazionali che suoneranno all'anfiteatro di Pancera?. Come cambierà l'offerta culturale della valle dopo questo evento?. Cosa succederà se sabato pomeriggio dovesse arrivare il maltempo?. Perché questa maratona è fondamentale per la stagione estiva?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 16 anfiteatro parco Pancera. Musici Flieder, Libralon, Pantillon, Grossi, Morazzoni e Salemi. Programma Schubert, Mendelssohn, Ciaikovski, Sarasate e Paganini. Evento penultimo della stagione 2025-26 Paesaggi Sonori. Sabato 16 maggio alle ore 16, l’anfiteatro del parco Pancera di Cuvio ospiterà la maratona della musica classica organizzata dall’associazione Momenti musicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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