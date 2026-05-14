Cumenda? Bagàj? Tusa? Anche tu puoi scegliere il nome dei piccoli Falchi

Da leccotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È ripreso il tradizionale concorso per scegliere il nome dei pulcini nati di recente sulla sommità di Palazzo Pirelli. La competizione, nota come Totonomi, permette ai partecipanti di proporre e votare i nomi per i piccoli Falchi, con la possibilità di chiamarli Cumenda, Bagàj o Tusa. La scelta avviene attraverso una serie di preferenze espresse dai cittadini, che si sono già espressi nelle precedenti edizioni.

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Torna il Totonomi per “battezzare” i pulli nati nelle scorse settimane sulla sommità di Palazzo Pirelli. La nuova nidiata dei celebri falchetti Giò & Giulia è composta da tre maschi e una femmina. Quest’anno il tema del sondaggio richiama l’identità linguistica del territorio, con un omaggio ai.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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