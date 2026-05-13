A Milano, i falchi che dal 2014 hanno scelto di nidificare in cima al Pirellone hanno avuto quattro pulcini, di cui tre maschi e una femmina. Per scegliere i nomi dei giovani rapaci, è stato avviato un sondaggio tra i cittadini, con diverse proposte in circolazione. La coppia di falchi, chiamata rispettivamente Giò e Giulia, è seguita da vicino da appassionati e residenti.

Milano – Come si chiameranno i pulli di Giò e Giulia, la coppia di falchi che dal 2014 fa il nido in cima al Pirellone? Quest’anno i due rapaci hanno avuto quattro piccoli, tre maschi e una femmina. Quest'anno il tema del sondaggio richiama l'identità linguistica del territorio, con un omaggio ai dialetti lombardi. È possibile scegliere tra una rosa di nomi in lingua locale. Per i maschi le opzioni sono Balo'ss, Sciur, Cumenda, Ninin, Gnaro, Baga'j. Per la femmina si può scegliere tra Sciura e Tusa. Il sondaggio è disponibile al link https:lombardiainforma.regione.lombardia.itittotonomi-2026-tema-dialetti-lombardi e si chiuderà nella serata di domenica 17 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cumenda, sciura o ninin? Sondaggio per scegliere i nomi dei 4 pulli di Giò e Giulia, i falchi del Pirellone

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