Cumenda sciur e tusa | è partito il totonomi in dialetto per i falchetti del Pirellone | come votare

È iniziato il totonomi per i falchi pellegrini che vivono in cima al grattacielo della Regione Lombardia. La covata comprende tre giovani maschi e una femmina, figli di due esemplari noti nella zona. La nascita e la futura identificazione dei pulcini stanno attirando l’attenzione di chi si interessa alla tutela della fauna urbana. I nomi scelti verranno comunicati nelle prossime settimane.

Tre maschi e una femmina. La nidiata di Giò e Giulia, i falchi pellegrini che nidificano in cima al grattacielo della Regione Lombardia, attende un nome. Il sondaggio per i nomiIl totonomi 2026 è ufficialmente aperto e quest'anno punta tutto sull'identità territoriale. La scelta per i tre piccoli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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