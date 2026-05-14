Cultura boom di visite per la chiesa della Spina | nel 2025 media di 500 accessi al giorno

Nel 2025, la chiesa di Santa Maria della Spina ha registrato un totale di 92.804 visitatori, con un'apertura di 181 giorni durante l'anno. La media giornaliera di ingressi si attesta a circa 512 persone, rendendo il sito uno dei punti di maggiore afflusso culturale della zona. I numeri indicano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, confermando l'interesse pubblico verso questo monumento storico. La maggior parte dei visitatori proviene da diverse regioni e nazioni, contribuendo a un flusso turistico costante.

Sono stati 92.804 i visitatori della chiesa di Santa Maria della Spina nel corso del 2025, distribuiti su 181 giornate di apertura, per una media di 512 presenze al giorno. Il mese più frequentato è stato aprile, con 14.557 ingressi, seguito da maggio (11.883). Il picco giornaliero si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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