Nella mattina di martedì 12 maggio, nella chiesa della Spina di Pisa, è stata inaugurata una nuova mostra dedicata all'artista Pino Biggi. L’esposizione, intitolata “I grembi di Maria”, presenta una serie di opere e installazioni realizzate dall’artista nel corso degli ultimi anni. La cerimonia di apertura ha coinvolto alcuni rappresentanti delle istituzioni locali e il pubblico interessato alla proposta culturale.

Pisa, 13 maggio 2026 – Nella mattinata di martedì 12 maggio è stata inaugurata la nuova mostra ospitata nella chiesa della Spina “Pino Biggi. I grembi di Maria”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Pisa e organizzata dall’Associazione Pino Biggi in collaborazione con l’associazione “Il gabbiano”. L’esposizione è stata curata da Paola Marini e prevede, oltre alle opere pittoriche allestite all’interno della chiesa, anche tre appuntamenti con letture drammatiche delle opere letterarie inedite del pittore. Sarà visitabile a ingresso gratuito fino a domenica 21 giugno nei pomeriggi dal mercoledì al venerdì (orario 16-19), e il sabato e la domenica con orario mattutino e pomeridiano (10-13 e 16-19).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura: inaugurata la mostra “Pino Biggi. I grembi di Maria” nella chiesa della Spina

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