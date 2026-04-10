La chiesa di Santa Maria della Spina si prepara ad accogliere la mostra intitolata “I grembi di Maria” dell’artista Pino Biggi. L’esposizione, curata da Paola Marini, è organizzata dall’associazione “Pino Biggi” in collaborazione con “Il gabbiano” e si svolge con il patrocinio del Comune di Pisa. La mostra sarà visitabile a partire dal 9 aprile 2026.

Pisa, 9 aprile 2026 – La chiesa di Santa Maria della Spina si prepara a ospitare la mostra “I grembi di Maria” del pittore Pino Biggi, a cura di Paola Marini, organizzata dall’associazione “Pino Biggi” in collaborazione con l’associazione “Il gabbiano” e con il patrocinio del Comune di Pisa. L’inaugurazione è fissata per martedì 12 maggio alle ore 12. Sarà possibile visitare l’esposizione dentro la chiesa fino a domenica 21 giugno, nei pomeriggi dal mercoledì al venerdì (orario 16-19), e il sabato e la domenica con orario mattutino e pomeridiano (10-13 e 16-19). Durante il periodo dell’esposizione sono in programma anche tre appuntamenti organizzati dalla compagnia teatrale dell’associazione “Il gabbiano” con letture drammatizzate dei racconti “Novelle, quasi fiabe” tratti dalla produzione letteraria inedita dell’artista Pino Biggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura: alla chiesa della Spina arriva la mostra “Pino Biggi. I grembi di Maria”

'Pino Biggi. I grembi di Maria' in mostra alla chiesa della SpinaLa Chiesa di Santa Maria della Spina si prepara a ospitare la mostra ‘I grembi di Maria’ del pittore Pino Biggi, a cura di Paola Marini, organizzata...