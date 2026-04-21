Udienza in Corte d' appello sul ricorso per il ricongiungimento della famiglia nel bosco

Da chietitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge un’udienza presso la Corte d’appello minorile dell’Aquila per esaminare il ricorso presentato dagli avvocati di una famiglia conosciuta come 'nel bosco'. La discussione avviene in forma scritta e riguarda il ricongiungimento familiare. La vicenda coinvolge un nucleo familiare che si trova al centro di un procedimento legale legato alla tutela dei minori.

Udienza a trattazione scritta nella Corte d'appello minorile dell'Aquila, per discutere sul ricorso presentato dagli avvocati dei Trevallion-Birmingham, la 'famiglia nel bosco'.Circa un mese fa i legali della coppia hanno depositato telematicamente le note di trattazione scritta, come ricorda.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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